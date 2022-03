Nuno Rogeiro: “Gostava de ter sido atropelado em vez do meu filho”

O analista político da SIC esteve esta sexta-feira n’”O Programa da Cristina” a recordar o atropelamento que quase vitimou o seu filho António.

O jovem, de 24 anos, foi atropelado há meses em Lisboa e ficou gravemente ferido, inclusivamente com uma perna em risco “que o poderia ter deixado deficiente”, confessou hoje Nuno Rogeiro a Cristina ferreira.

“No outro dia vimo-lo, pela primeira vez, sem muletas, mas ele ainda vai precisar delas para recuperar a mobilidade”, acrescentou o analista político da SIC.

Nuno Rogeiro contou que a mulher, Daniela, passou pelo grave acidente e não se apercebeu e que só quando recebeu uma chamada do hospital soube que aquela pessoa no chão era o seu próprio filho. “Ele tinha a cabeça feita num bolo. Foi projetado três metros e embateu no vidro da frente do carro que o atropelou”.

Mais tarde, Nuno Rogeiro recebeu um telefonema do homem que atropelou o seu “rapaz”: “Disse-me que tinha perdido um filho num acidente e eu respondi que isso só fazia com que fosse mais prudente! Houve excesso de velocidade e atropelamento em cima de uma passadeira”, continuou Nuno Rogeiro.

O comunicador do canal de Paço de Arcos, que agradeceu à “PSP, Polícia Municipal, Bombeiros, médicos e hospitais” confessou, a concluir, o que lhe passou pela cabeça, ainda a quente: “Pensei que gostava de ter sido eu atropelado em vez do meu filho. Não me parece justo que um miúdo de 24 anos que está a começar a vida acabasse assim, de repente”.