Nuno Santos substitui Felipa Garnel na direção de Programas da TVI

Nuno Santos é o novo diretor de Programas da TVI. O até aqui responsável pelo Canal 11, da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), substitui Felipa Garnel, que esteve pouco mais de um ano no cargo.

Ainda ontem apresentava as novidades sobre o “Big Brother 2020”, na qualidade de diretora de Programas da TVI, e na tarde desta sexta-feira já está com um pé fora do cargo: Felipa Garnel vai ser substituída por Nuno Santos na direção de Programas da estação de Queluz de Baixo.

O profissional, que fundou, há um ano, o Canal 11, da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), já tinha sido dado próximo da estação em 2010 mas, na altura, a transferência não se viabilizou. Agora, o ex-diretor de Programas e de Informação da RTP e ex-responsável máximo pelos formatos da SIC e fundador da SIC Notícias vai mesmo segurar o cargo, anunciou a TVI ao final desta tarde em comunicado.

Este é um dia de grandes transferências no mercado televisivo, depois de Ricardo Araújo Pereira ter abandonado a TVI e assinado pela SIC.

“Nuno Santos vai assumir a Direção de Programas da TVI nas próximas semanas, substituindo Felipa Garnel que vinha assumindo essa função nos últimos meses. Nuno Santos é um dos mais experientes profissionais de televisão em Portugal, tendo iniciado o seu percurso como jornalista e pivot de televisão na década de 90, integrando o núcleo fundador da SIC, a primeira estação privada em Portugal. Foi também o primeiro Diretor da SIC Notícias”, começa por lembrar o comunicado da TVI.

“No seu percurso profissional está ainda a direção de programas e de conteúdos da RTP, onde também desempenhou as funções de diretor de informação. Após a sua saída do operador público, Nuno Santos abraçou um desafio internacional, tendo assumido a direção de conteúdos na Multichoice, plataforma multinacional de conteúdos, de origem sul-africana”, acrescenta.

“Antes de assumir a direção-geral do Canal 11, lançado no ano passado pela Federação Portuguesa de Futebol, Nuno Santos dirigiu ainda a unidade de negócio da The Story Lab produtora e distribuidora, com sede em Londres, pertencente ao universo da Dentsu Aegis Network”, remata a missiva.

A estação agradeceu, entretanto, à ainda diretora. “A Media Capital gostaria de agradecer à Felipa Garnel que, nestes últimos meses, deu o seu melhor, num momento muito particular, para que a TVI continue a manter a preferência de milhões de portugueses”.