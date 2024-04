Paris Hilton mostra rosto da filha pela primeira vez. Veja a imagem

Mãe quase em segredo pela segunda vez, a socialite Paris Hilton mostrou o rosto da filha, London Marilyn Hilton-Reum pela primeira vez.



“Sempre sonhei ter uma filha chamada London desde que me lembro. Estou tão grata por ela estar aqui. Aprecio cada momento que passo com ela”, escreveu Paris Hilton, de 43 anos, na mensagem de Instagram que acompanha a imagem na qual apresentou o rosto da filha pela primeira vez.

London é a segunda filha da empresária e do marido, e foi apresentada ao mundo a 23 de novembro.

Ambos são pais de Phoenix, que nasceu em janeiro de 2023. “Os meus bebés angelicais mostraram-me um amor que eu nem imaginava que poderia ser tão profundo antes de me tornar sua mãe. A minha incrível jornada pela maternidade inspirou uma música nova e profundamente pessoal com minha querida amiga Sia, chamada “Fame Won’t Love You”, revelou Paris Hilton. E prosseguiu: “A música serve como um lembrete de que o vínculo especial que sinto com os meus filhos, o meu marido e a minha família é mais valioso do que qualquer outra coisa no mundo.”