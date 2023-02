Relação de Filipa Torrinha Nunes e João Lamoza chega ao fim

A relação amorosa de Filipa Torrinha Nunes e João Lamoza terminou. A informação foi avançada pela comunicadora.

Foi durante a emissão de “Passadeira Vermelha”, na SIC, que Filipa Torrinha Nunes confessou que o seu namoro chegou ao fim.

“Queria anunciar que a minha relação com o João terminou”, começou por afirmar a também psicóloga.

“Faço-o por duas razões: estou a ser pressionada pela imprensa para o fazer. Portanto, se eu não der este testemunho, alguém o fará por mim com as palavras que alguém escolher para usar e não critico essa parte. Estão a fazer o trabalho deles, tal como eu o faria no lugar deles, eventualmente”, explicou.

“E a segunda [razão] é: tal como eu abro o livro da minha vida para quem está lá em casa, para quem está no Instagram, para quem está comigo e anuncio as minhas relações e recebo tanto apoio e tanto carinho, também é um dever honrar esse apoio e carinho e anunciar quando elas terminam”, rematou.