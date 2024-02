A RTP mostrou o palco do Festival da Canção, no qual vão decorrer as semi-finais e a grande final.

Aí está o palco dos sonhos de todos os músicos e compositores. A RTP mostrou o palco das semi-finais e final do Festival da Canção.

A primeira semifinal está marcada para este sábado, 24 de fevereiro, a segunda para dia 2 de março e a grande final para o dia 9 março.

Este ano assinala-se o 60.º aniversário do concurso de música.