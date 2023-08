Sara Barradas: “Vou fazer férias no Gerês na autocaravana”

A atriz, José Raposo e a filha do casal, Lua, preparam-se para partir para uns dias de férias numa autocaravana. Sara Barradas conta como o casal consegue conciliar o descanso com o trabalho na ficção.

Os atores Sara Barradas e José Raposo e a filha, Lua, preparam-se para seguir para o Norte do país numa autocaravana. Vai ser uma viagem em família, como a atriz, que voltou a gravar “Morangos com Açúcar”, explicou no final da semana passada no perfil de Instagram. “Este ano as nossas férias são no norte de Portugal numa autocaravana! Vamos em família (somos cinco) e vamos bem acompanhados com a autocaravana que será a nossa casa durante duas semanas”, começou por contar.

“Estamos super empolgados! Há meses que não pensamos noutra coisa! Fizemos algo parecido há dois anos e as crianças não esquecem!”, partilhou.

Em declarações à N-TV, Sara Barradas contou mais pormenores sobre esta aventura diferente, em quatro rodas. “Vou fazer as férias por Portugal e hei de ir para o Norte, para o Gerês. Sinto que estou a precisar, toda a gente precisa de férias. Até porque depois vou recomeçar com o teatro e tem mesmo de ser nesta fase. Depois, a minha filha também está sem a escola, por isso tem de ser agora”, revelou.

Sara Barradas disse, em seguida, como consegue adaptar dias e horários numa família de atores, que raramente têm projetos certos. “Eu e o Zé estamos sempre a trabalhar, portanto tem de ser mesmo a jogar com o calendário, do género ‘quando é que tu tens aqui uma semaninha?’ A coisa dá-se, mas não é muito lógico, não é como aquelas pessoas que tiram as suas férias no início do ano e marcam logo 15 dias. Nós não fazemos isso, vemos quando estamos entre projetos e aí dá para descansar”.

A filha, Lua, de quatro anos, também segue na autocaravana e, referiu a atriz, para já não pensa num irmão. “Ela gosta muito de ser filha única e nós gostamos de dar atenção só a ela”.

“Diana” está de volta aos “Morangos”

Na semana passada, Sara Barradas terminou as gravações do “reboot” dos “Morangos com Açúcar” e regressou à série juvenil da TVI com a sua “Diana”, quase 20 anos depois da estreia.



“O regresso ao passado é diferente, porque nunca será a mesma coisa para quem viveu os ‘Morangos’ naquela fase. Agora será mais especial para os jovens que estão a começar nesta série. Para nós, repetentes, no fundo é como se estivéssemos a abraçar um novo projeto, porque nada é igual”.



Nem a sua personagem, garantiu: “A Diana traz a postura e o estilo do passado, mas a nova personagem não tem muita ligação com a história que ela tinha. Mas foi bom gravar”.



A trabalhar com um elenco muito jovem, a intérprete não deu dicas aos mais novos. “Não dou dicas aos atores mais novos, primeiro porque não daria se não me pedissem e porque não gravei muito com eles. Gravei sobretudo com o Tiago Castro (que desempenha a personagem ‘Crómio’), com a Madalena Aragão algumas, com a Rita Pereira também, mas com o resto do elenco tenho poucas. Sou inspetora da PJ e quem diria que a Diana se transformaria numa inspetora da PJ!”, diz, com um sorriso, à despedida.