Sofia Ribeiro e a religião na novela: “De vez em quando preciso de ir a Fátima rezar”

A atriz Sofia Ribeiro dá vida a uma “santa” em “Senhora do Mar”. Na vida real, assume-se como uma mulher de Fé.

No primeiro episódio de “Senhora do Mar”, a nova novela da SIC, que estreou nesta segunda-feira, “Joana”, interpretada por Sofia Ribeiro, foge da violência doméstica do marido “Alex” (Pedro Hossi) e chega aos Açores, à ilha Terceira, onde aparece, sem sentidos, numa praia. Vestida de branco, “Joana” aparece junto à população com um menino, que estava perdido, ao colo, o que a faz receber o rótulo de “santa”.

Na vida real, a atriz falou à N-TV sobre a sua Fé. “Este lado religioso é muito português. Não sou católica praticante, mas todos os dias faço as minhas orações, à minha maneira, não há dia em que me levante e deite sem agradecer”, lembra, num hotel, em Angra do Heroísmo.

“Tenho esse lado de Fé que algo mais forte nos guia. Tive essa relação com Nossa Senhora de Fátima, de vez em quando preciso de ir ao Santuário rezar, são momentos em que sinto que devo agradecer. E isso vem do momento de saúde no qual não estive tão bem (o cancro da mama), fiquei mais próxima desse lado de Fé e de esperança em momentos melhores da nossa vida”.

A atriz garante que a religião vai ser tratada com seriedade na ficção. “Fala-se de religião de uma forma muito respeitosa, o objetivo não é ferir suscetibilidades ou crenças, que são todas válidas”.