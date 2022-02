TVI anuncia que “Pipoca” está de volta ao “Extra” depois da covid-19

A TVI anunciou, esta terça-feira, 26 de janeiro, que Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, está de regresso ao trabalho.

A influenciadora digital, que testou positivo à covid-19, tem estado ausente do programa “Extra”, de análise a tudo o que se passa dentro do “reality show”, por se encontrar em confinamento.

No perfil de Instagram do “Big Brother”, a TVI anunciou que a comentadora está de regresso ao formato. “Pipoca regressa ao ‘Extra’”, pode ler-se na imagem de publicada.

Durante o período em que tem estado confinada, a “influencer” voltou a separar-se do marido, o empresário de comunicação Ricardo Martins Pereira, tal como avançou a revista “TV Guia”.

De acordo com a revista de televisão, “a pandemia e o excesso de trabalho” estarão na origem do fim do casamento de 11 anos.