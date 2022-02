TVI dá as boas-vindas a Cristina Ferreira

O quarto canal deu esta sexta-feira à noite as boas-vindas à apresentadora, que abandonou a SIC para voltar à TVI.

Depois do jornalista José Alberto Carvalho ter aberto o “Jornal das 8” com a notícia do regresso a casa de Cristina Ferreira, esta sexta-feira à noite foi a vez da TVI felicitar a comunicadora pela saída da SIC, que está a dar polémica.

“Sempre nossa. Bem-vinda à tua casa!”, pode ler-se no Instagram da estação de Queluz de Baixo.

Fanny Rodrigues, ex-concorrente da “Casa dos Segredos”, a atriz Marisa Cruz e o comentador Flávio Furtado aplaudiram a publicação.

Recorde-se que Cristina Ferreira volta à TVI a partir do dia 1 de setembro, depois de ter passado ano e meio nas manhãs da SIC, com um programa em nome próprio.