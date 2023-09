Vítor Silva Costa quer manter “privado” namoro com Bárbara Branco

Vítor Silva Costa esteve na apresentação da nova grelha de programas da SIC, mas mostrou-se contido na hora de comentar o namoro, já assumido, com a atriz Bárbara Branco.

Uma forma de estar para as fotografias e outra para os jornalistas. Depois de ter posado, com uma fã, ao lado da nova namorada, Bárbara Branco, durante o Festival do Crato, Vítor Silva Costa recusou-se a comentar a relação amorosa com a ex-namorada de outro ator conhecido, José Condessa.

“Não falo sobre isso, podem perguntar o que quiserem. Como para mim isso é vida privada, vou mantê-la o mais privada possível, independentemente das notícias que saiam”, referiu Vítor Silva Costa, durante a apresentação da nova grelha de programas da SIC, que decorreu na última semana no Capitólio, no Parque Mayer, em Lisboa.

Recorde-se que, depois dos rumores, Carolina Torres, que namorou o ator, confirmou a nova paixão do artista. Mais tarde, Bárbara Branco e Vítor Silva Costa foram “apanhados” pela revista “TV 7 Dias” em Madrid e, recentemente, estiveram juntos no Festival do Crato.