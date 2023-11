Cláudia Jacques marca presença em evento de Natal do estilista Rafael Freitas

O estilista Rafael Freitas abriu a época natalícia no seu atelier, no Porto. Cláudia Jacques marcou presença no evento.

A época natalícia já está à porta. Para marcar a chegada das festividades, o estilista Rafael Freitas realizou um evento temático no seu atelier no Porto, o Open Day Christmas, no dia 18 de novembro.

Cláudia Jacques marcou presença no evento, tendo sido a anfitriã. O atelier recebeu “cerca de uma centena de clientes”, que “deslumbraram-se com as criações que vão desde o casual chique à alta-costura”, lê-se nas redes sociais do estilista.

A relações-públicas já representou a marca portuguesa outras vezes. Cláudia Jacques já desfilou para o estilista, tanto em Paris, como na cidade Invicta.