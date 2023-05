North Festival: Espetáculo chega à Invicta e promete fazer o público “tirar o pé do chão”

The Chemical Brothers, Ivete Sangalo e Robbie Williams são as cabeças de cartaz do festival que decorre a Norte do país, entre os dias 26 e 28 de maio.

Depois da organização do festival ter anunciado Robbie Williams, em janeiro deste ano, o cartaz foi completado com grandes nomes nacionais e internacionais da indústria musical.

O festival, que tem parceria com o JN, decorre na Alfândega do Porto e começa no dia 26 de maio. Jáfumega estreiam o palco, às 17h45. Segue-se, ainda no dia 26 de maio, atuações dos Trabalhadores do Comércio, intérpretes do êxito “Chamem a Polícia”, The Legendary Tigerman e Bomba Estéreo.

The Chemical Brothers encerram o primeiro dia de festival. A dupla de música eletrónica, natural do Reino Unido, interpreta a música “Galvanize”.

O segundo dia de festival, 27 de maio, arranca mais tarde, às 19 horas, com a atuação de Nininho Vaz Maia. Embora o artista português dê o pontapé de arranque do segundo dia, as restantes atuações são destinadas aos fãs de música brasileira.

Ana Castela atua às 20h20 e Gustavo Mioto às 21h55. O dia termina com a “rainha do axé”, Ivete Sangalo, às 23h35. Autora de grandes êxitos, como “Sorte Grande”, a cantora já não atuava no Porto há 12 anos, tendo sido a última vez em 2011 no Parque da Cidade.

O último dia, 28 de maio, começa com as sonoridades do cantor portuense Tiago Nacarato, às 18h45. Segue-se The Black Mamba, às 19h30, e Pedro Abrunhosa, às 20h55.

Robbie Williams, primeira cabeça de cartaz a ser anunciada, encerra o North Festival, que marca o começo dos festivais de verão. Após um show na Altice Arena, em Lisboa, o cantor britânico ruma ao Norte para presentear os fãs com alguns êxitos. Com 25 anos de carreira, Robbie Williams dá voz a temas como “Angels”, “Feel” e “Let Me Entertain You”.