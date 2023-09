Afonso Vilela vai apresentar novo programa de aventura

“No Trilho” é o novo programa de aventura do Porto Canal que será apresentado por Afonso Vilela. Estreia este sábado.

Afonso Vilela vai regressar à televisão. Após ter-se estreado no Porto Canal com o programa “À Descoberta”, o intérprete e manequim volta à estação. O ator vai apresentar um novo programa de aventura. “No Trilho”, do Porto Canal, estreia já este sábado, às 9.30 H

Afonso revela: “‘No Trilho’ é um programa bem à minha medida, no qual vou fazer aquilo que mais gosto: desporto de aventura e natureza. É um programa leve, divertido, bem à moda aqui do Vilela!”.

O formato terá diferentes rubricas e cenários e “vai mostrar toda a riqueza do património natural do nosso país, as paisagens mais vibrantes, os trilhos mais inóspitos, as águas mais desafiantes”, lê-se em comunicado enviado à Imprensa.

Todas as semanas, um novo episódio vai para o “ar”. Aos sábados às 9.30 H, com repetição ao domingo pelas 13.30 H.