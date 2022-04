Ana Guiomar declara-se a Diogo Valsassina: “Conheces-me melhor do que ninguém”

Ana Guiomar declarou-se publicamente, esta quinta-feira, ao seu namorado, Diogo Valsassina, com que mantém um relacionamento amoroso há 13 anos.

A apresentadora do programa “Anti-Stress”, da TVI, fez uma breve aparição no programa das tardes da SIC “Júlia” para surpreender o seu mais-que-tudo com um testemunho ternurento.

“Fazes parte da minha vida há muitos anos, crescemos juntos, conheces-me melhor do que ninguém, e isso não tem preço. Gosto muito, muito de ti”, afirmou a também atriz, que se mudou recentemente para o quarto canal.

Perante estas palavras de Ana Guiomar, o ator da novela “Terra Brava” fez questão de retribuir os elogios.

“Sou a pessoa que sou hoje em dia por causa dela, por causa desta força dela e desta coisa de levar tudo à frente. Quando diz que vai fazer uma coisa faz mesmo, e eu não sou assim”, admitiu.

