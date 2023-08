Anitta e Simone Susinna, namorado da cantora, fazem tatuagem um ao outro. Veja o resultado

Anitta e Simone Susinna, conhecido por interpretar “Nacho” no filme “365 dias”, fizeram uma tatuagem um ao outro durante as férias na Grécia.

Nos últimos tempos, o novo relacionamento de Anitta tem dado que falar. A cantora brasileira começou a namorar com Simone Susinna, ator da saga erótica da Netflix “365 dias”.

Desta vez, Anitta e Simone Susinna decidiram fazer uma tatuagem um ao outro. Nas redes sociais, a cantora partilhou o momento em que, durante as férias na Grécia, os dois entraram no estúdio de tatuagens para eternizar o amor que sentem.

“Quem pergunta porque eu estou com ele, é isso. A cabeça é igualzinha à minha, do nada vem uma ideia. Do nada, ele decidiu fazer uma tatuagem. Nunca teve tatuagem e decidiu fazer e quer que eu escreva, quer que eu faça! Vocês estão a entender agora, não é? Sou eu versão homem”, brincou Anitta nas histórias do Instagram.

Anitta escolheu e tatuou a palavra “Connected” (“conectados”, em português) no quadril do ator italiano. Em contrapartida, Simone tatuou um triângulo junto ao calcanhar da artista brasileira.

Recorde-se que os rumores de um possível relacionamento surgiram após a final da Liga dos Campeões, que aconteceu no passado dia 10 de junho. Os dois estiveram juntos em Istambul, na Turquia, cidade que recebeu o jogo.

De seguida, Simone e Anitta rumaram até Mykonos, na Grécia, onde foram flagrados em clima de romance. Desde então, o recente casal já chegou junto a vários eventos, nomeadamente ao desfile da Dolce&Gabbana.