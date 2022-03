As melhores memórias de Vanessa Martins são as viagens com Marco Costa

Vanessa Martins fez questão de assinalar publicamente o Dia dos Namorados, que se assinala a 14 de fevereiro em Portugal, com uma declaração de amor a Marco Costa.

A influenciadora digital, que tem uma revista chamada “Frederica”, teceu eloigos e palavras ternurentas para com o seu companheiro, confessando que as melhores memórias do casal são as viagens.

“As melhores memórias que tenho com o Marco enquanto casal é nas nossas viagens”, começou por confessar, no perfil de Instagram, adiantando de seguida que as viagens lhes fazem bem.

“Viajar faz nos bem, e repetimos sempre que conseguimos para regar a nossa plantinha um pouco mais. E este post mais do que uma declaração de amor, é também a oportunidade de vocês regarem o vosso amor”, concluiu.

A última viagem do casal foi a São Francisco, nos Estados Unidos. Ao longo da aventura, os dois partilharam diversas fotografias do passeio, dos restaurantes e dos locais mais emblemáticos da cidade.

O casal trocou alianças em novembro de 2016. Contudo, dois anos depois, estiveram alguns meses separados porque a influenciadora digital não conseguiu engravidar.

LEIA TAMBÉM: