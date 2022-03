Ator Ricardo de Sá com covid-19: “Espero não ter infetado ninguém”

Ricardo de Sá tem covid-19. O ator partilhou a informação nas redes sociais e, agora, espera não ter transmitido o virius.

Tal como Paulo Pires, no início desta semana, Ricardo de Sá garante já ter tomado as duas doses da vacina e ter tido todos os cuidados mas, mesmo assim, tem covid-19.

“Nos últimos dias fiz cinco testes negativos, um inconclusivo e um positivo. Estou em isolamento. Agora, só espero não ter passado este vírus matreiro e incompreensível a pessoas de quem gosto porque mesmo estando com testes negativos e sem sintomas covid espero não ter passado o vírus a ninguém…”, começou por escrever no perfil de Instagram.

“Escrevo este texto já vacinado, faz hoje 18 dias (e ainda bem). Senão, estaria com sintomas bem piores… Esta foto foi tirada em Chinatown em Londres no início da pandemia em Março de 2020. Desde aí sempre tive muito cuidado e já fiz mesmo muitos testes, em média dois por semana desde por causa do trabalho… Agora, sem saber como nem porquê, de repente sou apanhado neste limbo”.

“Agora, é esperar que todos os que amo não estejam infetados. Agora, é tempo de eu lutar contra o bicho mau e acreditar que as minhas defesas me ajudem a ultrapassar isto da melhor maneira. Sinto um cansaço estranho e alguma dificuldade em respirar mas estou a ser acompanhado pelos profissionais de saúde e estou positivo. Vou pôr a minha leitura e música em dia. Protejam-se, vacinem-se e não relaxem. A guerra ainda não acabou, a luta continua”, garantiu o ator da TVI.