Ator Rui Santos grava novo projeto da SIC com Carolina Loureiro

Rui Santos faz parte do novo projeto de ficção da SIC que se encontra em gravações. O ator divide o elenco com Carolina Loureiro.

O ator mostrou-se divertido na fotografia que partilhou, no perfil da rede social Instagram, ao lado da colega de profissão da estação de Paço de Arcos.

“A Carolina Loureiro já foi minha aluna, minha filha e agora voltámo-nos a cruzar neste novo projeto onde ela vai ser a minha… é segredo. Brevemente saberão”, prometeu Rui Santos.

“Muito bom voltar a encontrar-te e a divertirmo-nos muito a gravar”, acrescentou o ator sobre a artista.

Lembre-se que Carolina Loureiro já tinha explicado no programa das manhãs “Casa Feliz” (SIC) que está a gravar uma “superprodução” em que entra a sua personagem “Nazaré”.

“Isto vai ser um bocadinho diferente. Vai ser uma superprodução da SIC com várias personagens que marcaram a história do canal. As histórias vão-se cruzar, vai ser algo inédito”, relatou a atriz, referindo de seguida que a estreia está para “breve”.