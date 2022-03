“BB2020”: Pedro Crispim arrasa Pedro Soá, Pedro Alves e Daniel Monteiro

Pedro Crispim arrasou os concorrentes Pedro Soá, Pedro Alves e Daniel Monteiro do “Big Brother” por não gostar da atitude e dos comportamentos que este trio está a ter na casa.

O comentador do programa “Fora D’Horas” (TVI), no qual é acompanhado tudo o que é relacionado com o “Big Brother” e os seus participantes, teceu duras críticas aos três candidatos.

“Acho que nunca ninguém me tirou do sério como eles. Esta gente consegue que o pior de mim venha ao de cima”, revelou, afirmando de seguida que consigo “era tudo corrido à chapada”.

O estilista apelidou os três homens de “malformados, mal-educados e de má índole”. “A espinha dorsal vai para o lado que lhes interessa […]. O Pedro Alves nem falar sabe, nem uma frase sabe construir a nível gramatical. Não suporto aquele grupo e estou a desejar que cada um seja expulso”, confessou.

“Portanto, se tiverem oportunidade, assim que eles estiverem na chapa, tudo para a rua, tudo para os montes”, pediu Pedro Crispim ao público.

