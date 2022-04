Benedita Pereira e Joana Santos mostram barrigas de grávidas

Na reta final da primeira gestação, Benedita Pereira juntou-se a Joana Santos, grávida pela segunda vez, e mostraram as barrigas de grávidas.

A atriz partilhou uma fotografia no perfil de Instagram, esta quinta-feira, destacando a gravidez de ambas

“Até já dão beijinhos!”, escreveu Benedita Pereira na legenda da imagem, em que as atrizes surgem num momento cúmplice, com as barrigas frente a frente.

Recorde-se que este será o primeiro filho em comum do casamento entre Benedita Pereira e Francisco Roldão Cruz. O casal oficializou a relação em julho do ano passado, na Conservatória do Registo Civil de Lagos, no Algarve.

Já Joana Santos está grávida do segundo filha, do casamento da atriz com Simão Cayatte. A atriz é também mãe de Ari, de dois anos.