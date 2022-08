Bernardo Sousa e Bruna Gomes abordam vida sexual: “É todos os dias”

Bernardo Sousa e Bruna Gomes abordaram a vida sexual durante a sua passagem pelo programa das manhãs “Dois às 10”, da TVI.

O piloto de ralis e a influenciadora digital abriram o livro sobre a sua vida pessoal, revelando a regularidade com que têm relações sexuais numa conversa com o apresentador Cláudio Ramos.

Perante a questão sobre quantas vezes fazem sexo por semana, Bernardo Sousa respondeu: “Acho que é mais quantas vezes por dia. Todos os dias”.

A namorada do piloto adiantou que o atleta é “mais louco” do que ela no que diz respeito ao sexo. Já sobre brinquedos sexuais, Bruna Gomes explicou: “Nós recebemos muita coisa, mas não deu tempo para utilizar”.

Lembre-se que os dois começaram a namoraram dentro do “reality show” “Big Brother Famosos”, da TVI, que Bernardo Sousa venceu. A brasileira acabou por ficar em primeiro no “BB – Desafio Final”.