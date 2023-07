Brilhos e transparências: Os visuais mais arrojados do NOS Alive 2023

Os brilhos e as transparências dominaram os looks das famosas no primeiro dia do festival NOS Alive, que decorreu no Passeio Marítimo de Algés, em Lisboa.

A edição de 2023 do festival NOS Alive arrancou esta quinta-feira, 6 de julho. Tal como nos anos anteriores, várias figuras públicas dirigiram-se até ao Passeio Marítimo de Algés, em Lisboa, para desfilarem pelo recinto e ouvir os artistas favoritos.

No primeiro dia de festival, Red Hot Chili Peppers foram os cabeça de cartaz do palco principal. Após termos reunido alguns looks de famosos, trazemos agora as escolhas mais arrojadas das caras conhecidas dos portugueses.

As transparências e brilhos conquistaram as famosas, que divertiram-se no recinto e deixaram-se fotografar.

O festival continua esta sexta-feira, 7 de julho, com Arctic Monkeys como cabeça de cartaz. No sábado, 8 de julho, Sam Smith traz êxitos como “Unholy” e “Too Good at Godbyes” até aos festivaleiros.

Recorde-se que Cláudia Vieira aproveitou o evento para conversar com os jornalistas e desmentir qualquer envolvimento na separação de Pedro Teixeira e Sara Matos: “Eu jamais me intrometeria sobre com quem é que amigos ou familiares devem ou não devem conviver”.