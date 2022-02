Bruno de Carvalho revela que está de volta ao trabalho

Bruno Carvalho tem enfrentado situações complicadas após a sua expulsão do “Big Brother Famosos”, mas tudo parece começar regressar à normalidade e o DJ já está de regresso ao trabalho.

Após as acusações de violência doméstica para com Liliana Almeida, a noite de copos e o direto no Instagram, Bruno de Carvalho revelou que já tem um espetáculo agendado como DJ para a próxima sexta-feira, 18 de fevereiro, no Porto.

O ex-dirigente “leonino” recorreu ao Twitter para dar a novidade: “Olha quem está de volta. De volta ao mundo real! E vai ser com a Alma toda!”, escreveu.

Recorde-se que o empresário tem recorrido ao Twitter para reagir à sua expulsão e à acusação de que é alvo, pois a Comissão de Cidadania e Igualdade de Género (CIG) apresentou uma queixa no Ministério Público por comportamentos “ameaçadores”.

Bruno de Carvalho falhou ainda vários compromissos que tinha agendados com a TVI, nomeadamente uma entrevista no matutino “Dois às 10” e uma entrevista com vários jornalistas como é habitual após a saída de um concorrente da “casa mais vigiada do país”.