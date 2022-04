Bruno Nogueira esgota lotação do Campo Pequeno em 11 minutos

Bruno Nogueira esgotou os dois mil bilhetes que colocou à venda para o espetáculo “Deixem o Pimba em Paz”, marcado para a próxima segunda-feira, em apenas… 11 minutos.

Depois de ter tido bastante sucesso com o direto no Instagram intitulado “Como é que o bicho mexe”, o humorista está preparado para voltar aos palcos, mesmo com as devidas medidas de segurança e higiene.

O próximo concerto é no Campo Pequeno, em Lisboa, e está marcado para o dia 1 de junho. Assim que os bilhetes de “Deixem o Pimba em Paz” foram colocados à venda, os ingressos esgotaram-se em 11 minutos.

“Venderam-se os 2000 bilhetes em 11 minutos. Como é que se agradece isto? Até segunda”, escreveu Bruno Nogueira, visivelmente surpreendido, no InstaSories, ferramenta do Instagram.

Ao palco de uma das salas mais mediáticas da capital, vão subir Bruno Nogueira e Manuela Azevedo. O espetáculo conta ainda com as participações especiais dos cantores Salvador Sobral e Samuel Úria.

