Cantora Lizzo partilha mensagem enigmática nas redes sociais

Em agosto de 2023, Lizzo foi processada por três bailarinas da equipa de assédio sexual. Nas redes sociais, a cantora norte-americana deixou uma mensagem enigmática.

Lizzo recorreu às redes sociais para deixar um desabafo. “Estou cansada de aguentar ser arrastada para baixo por todos na minha vida e na internet”, escreveu.

“Tudo que eu quero é fazer música e fazer as pessoas felizes e ajudar o mundo a ser um pouco melhor do que eu o encontrei, mas estou a começar a sentir que o mundo não me quer nele”, acrescentou.

“Estou constantemente a enfrentar mentiras que são contadas sobre mim por causa de influência e opiniões… tenho sido alvo de piadas pela minha aparência… O meu caráter foi destruído por pessoas que não me conhecem e que estão a desrespeitar o meu nome. Não me inscrevi [nisto], desisto”, rematou, levando os fãs a suspeitar que irá deixar a indústria musical.

Recorde-se que as bailarinas Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez processaram, em agosto de 2023, Lizzo por assédio sexual.

De acordo com as alegadas vítimas, a cantora, conhecida por interpretar músicas que promovem o amor próprio e a positividade do corpo, como “Truth Hurts” e “About Damn Time”, criava um ambiente de trabalho “hostil”. Desde então, a intérprete tem sido alvo de várias críticas.