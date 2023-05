Carolina Carvalho posa de biquíni e David Carreira elogia: “Gata”

A namorada de David Carreira, Carolina Carvalho, aproveitou os dias de calor e partilhou uma fotografia em biquíni. O cantor já reagiu.

Apenas três meses após ter sido mãe de Lucas, fruto do relacionamento com David Carreira, Carolina Carvalho aproveitou o feriado de 1 de maio para exibir as curvas.

A atriz recorreu às redes sociais para partilhar uma fotografia em biquíni e o namorado já reagiu: “Gata”, escreveu o mais novo do clã Carreira.

Além de David, Laura Figueiredo, mulher de Mickael Carreira, Margarida Corceiro e Ana Marta Ferreira também deixaram comentários na publicação.

Recorde-se que em entrevista à “Caras”, Carolina Carvalho explicou que não mostra a cara do filho para preservar a “privacidade” do bebé: “Achamos que devemos respeitar a privacidade do nosso filho. Há pequenos momentos que vamos partilhando nas redes sociais, mas não queremos mostrá-lo mesmo, nem falar muito sobre ele”.

Mickael Carreira também está à espera do segundo filho com Laura Figueiredo. O casal já tem uma menina, Beatriz.