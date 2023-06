Carolina Deslandes sobre Bruno de Carvalho: “Não o respeito”

Quando questionada sobre Bruno de Carvalho, a cantora Carolina Deslandes não teve rodeios nem “papas na língua” sobre o antigo presidente do Sporting.

“Papas na língua” é exatamente o que “faltou” a Carolina Deslandes: a cantora foi a convidada do programa “As Três da Manhã” e participou na rubrica “Desculpa, mas vais ter de perguntar”. Sem problemas, respondeu às questões sem rodeios.

Uma das perguntas feitas mencionava Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting e ex-concorrente do “Big Brother”, que lançou recentemente, enquanto DJ, a música “Castigo” com o cantor angolano Scró que Cuia.

“Respeitas todas as opiniões dos teus colegas da música, mesmo as do conhecido cantor de kuduro Bruno de Carvalho?”, perguntaram a Carolina.

“Ele não é meu colega da música, para começar, coitado. Eu não o respeito nada. Zero. Se eu não respeito a pessoa, dificilmente vou respeitar a opinião. Respeito o direito que ele tem de ter uma opinião. Sou democrática”, respondeu a cantora.

“É tudo o que está errado numa pessoa para mim, basicamente. Desde a fala, ao comportamento, à misoginia”, continuou.

“Vamos todos fingir que esta pessoa não esteve envolvida em 30.001 crimes e coisas gravíssimas. Pronto, há quem pape disso. Já percebi que o futebol está acima de qualquer lei, de qualquer constituição. O futebol está sempre acima de tudo e para mim não está”, acrescentou ainda Carolina Deslandes.