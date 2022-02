Carolina Loureiro “não tem problemas” em ter “gordurinhas” no corpo

Carolina Loureiro garantiu que não qualquer problema com as “gordurinhas” que tem no corpo e que o importante é sentir-se bem consigo própria.

A atriz, que integrou a novela “Nazaré”, transmitida pela SIC, esteve à conversa a apresentadora Rita Ferro Rodrigues para o programa “Elefante de Papel”, disponível no YouTube.

Durante a entrevista, a intérprete do terceiro canal confessou que não liga aos elogios que recebe. “Não ligo muito a isso e agradeço que refiram isso muitas vezes, mas eu não ligo nada. Ligo ao que está por dentro”, disse.

“Não tenho problema em ter aqui mais gordurinha de lado, de ter um bocadinho de barriga ou de estar mais gordinha na cara. Estou bem sempre se estiver bem comigo”, adiantou a intérprete.

No fim, Carolina Loureiro admitiu que ser mãe é um “objetivo de vida”. No entanto, a atriz não se vê a criar filhos nesta sociedade atual. “Vejo-me a criar os meus filhos num hostel que eu vou construir na praia”, referiu.

Lembre-se que a intérprete namora com o cantor brasileiro Vitor Kley.

