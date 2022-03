Catarina Furtado muda o visual e os seguidores aprovam: “Adoro esta franja!”

Catarina Furtado tem um novo penteado: a apresentadora do “The Voice Portugal”, da RTP1, cortou a franja… e adorou.

Não foi só a saia de Aurea e o comentário bem-humorado do mentor António Zambujo a chamarem a atenção na edição do “The Voice Portugal” do passado domingo: o novo penteado da anfitriã do programa da RTP1, Catarina Furtado, não passou despercebido aos seguidores.

“Que elegante”, “sempre maravilhosa” ou “esse cabelo fica-lhe a matar” foram alguns dos comentários escritos por fãs no Instagram da comunicadora.

Catarina Furtado também aprovou o novo “look”: “Adoro a minha franja!”

A apresentadora referiu, ainda, que gosta de tudo o que é “espetáculo”. “Obrigada por estarem a acompanhar a entrega total dos nossos candidatos. E obrigada (claro!) pelas mensagens tão queridas que recebi! Gosto do do palco, das luzes, do som, do guarda-roupa, dos cabelos, da make up, do brilho e da magia! Gosto que possamos sonhar juntos! Aprovado o look?”