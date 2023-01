Chrissy Teigen e John Legend já são pais

Chrissy Teigen e John Legend foram pais do terceiro filho, durante a manhã desta sexta-feira, 13 de janeiro. O casal já tem os filhos, Miles e Luna.

A manequim e o cantor estão a viver dias de grande felicidade com a chegada do novo filho. De acordo com o site Page Six, a modelo teve o parto durante a manhã de sexta-feira.

Vários seguidores, que assistiram ao concerto de John Legend na sexta-feira à noite, também adiantaram que o artista lhes revelou ter sido pai novamente naquele dia de manhã.

Segundo os testemunhos nas redes sociais, o cantor sentia-se “abençoado” e com “energia”, mesmo tendo passado várias horas no hospital.