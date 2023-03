Clara de Sousa muda de visual e recebe elogios… mas também pedidos de cabelo curto

A jornalista da SIC e pivot do “Jornal da Noite” Clara de Sousa mudou de visual e a maior parte dos fãs aplaudiu nas redes sociais… mas houve quem preferisse o cabelo curto.

Um visual novo para a primavera. Clara de Sousa cortou o cabelo e mostrou aos fás o novo “look”, que foi aprovado… por quase todos os seguidores.

“Nova estação. Novo corte. É tempo de mudança”, escreveu a pivot do “Jornal da Noite” nas redes sociais, a propósito da chegada da primavera.

Apesar da surpresa, a maior parte dos fãs aplaudiu a decisão de Clara de Sousa, com frases como “está tão bonita”, mas houve quem preferisse o cabelo curto de início de carreira. “Clarinha faça-nos a vontade e corte o cabelo que lhe fica tão mas tão bem! Adorava vê-la com o cabelo curto…” ou “está bonita Clara, mas com o contorno do seu rosto, o cabelo curto ainda a favorece mais” servem a título de exemplo.