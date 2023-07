Cláudia Vieira mostra-se em “modo férias” ao lado do companheiro

Cláudia Vieira recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores uma fotografia relaxada ao lado do companheiro e pai da filha mais nova.

Cláudia Vieira recorreu às redes sociais para partilhar uma fotografia em “modo férias” ao lado do companheiro, João Alves, e divulgou o destino escolhido.

“E os próximos dias vão ser assim… No bem bom. O local vai ser o de sempre de férias em família. Algarve e costa alentejana”, escreveu na legenda da publicação.

Recorde-se que, além da pequena Caetana, fruto da relação atual com João Alves, Cláudia Vieira é, ainda, mãe de Maria, da relação terminada com Pedro Teixeira.

Após a separação de Pedro Teixeira e Sara Matos, Cláudia Vieira viu o seu nome envolvido em torno do assunto, mas, durante o festival NOS Alive, aproveitou para desmentir os rumores.

“Sinto a necessidade de clarificar algumas notícias. Eu jamais me intrometeria sobre com quem é que amigos ou familiares devem ou não devem conviver. Muito menos partiria da minha pessoa dizer a uma amiga quem é que deve convidar para o seu casamento ou não. Isso é completamente falso. Refiro-me, como é óbvio, ao casamento da Inês Mendes da Silva. Não tive absolutamente nada que ver com esse assunto”, explicou aos jornalistas, após ter sido apontada como possível razão para Sara Matos não ter sido convidada para o casamento da agente das famosas.