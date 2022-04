Cláudia Vieira sobre o novo programa da SIC: “Estou radiante”

Cláudia Vieira confessou, esta quinta-feira, 28 de abril, que está “radiante” com o novo projeto da SIC “Cantor ou Impostor”.

Já arrancaram as gravações da nova aposta da estação de Paço de Arcos. No final do primeiro dia de trabalhos, a apresentadora do formato mostrou-se confiante, no perfil de Instagram, com o projeto.

“E chegamos ao fim do primeiro dia de gravações do ‘Cantor ou Impostor’ e posso dizer-vos que estou radiante. Este programa é mesmo, mesmo fixe. Temos programa”, afirmou a também atriz.

Em fevereiro, a SIC já tinha anunciado que a intérprete iria apresentar o programa que originalmente se chama “I Can See Your Voice”. O formato é produzido pela Warner Bros Portugal.

Cláudia Vieira admitiu, na altura, estar “ansiosa” com o novo desafio.”Estou ansiosa e radiante por subir ao palco neste que será um programa familiar de puro entretenimento! Prometo que vamos cantar, rir e dançar muito”, escreveu.

O programa é transmitido em mais de 25 países como Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, Coreia do Sul, Holanda, Estados Unidos da América, entre outros