Cláudio Ramos cumpre tradição e vai à Fátima depois do “Big Brother”

Cláudio Ramos voltou a cumprir a tradição e, mal acabou o “Big Brother”, rumou a Fátima para agradecer mais um ano bem-sucedido.

Ano novo, a mesma tradição. Como acontece sempre que acaba um projeto, particularmente o “Big Brother”, Cláudio Ramos rumou a Fátima como sinal de agradecimento.

“1|1|2022. Perceber o grato que sou pelo ano que tive. Pela vida que tenho. Obrigado. Sempre”, escreveu o apresentador da TVI nas redes sociais.

Antes, o comunicador fez um balanço do “Big Brother”, que terminou no último dia do ano. “E foi entrega e aprendizagem do primeiro ao último minuto. Foi de verdade e por isso tenho que te agradecer Manel, porque foi mais do que eu esperava e muito mais do que qualquer pessoa imagina”.

“Ainda o outro dia falava da generosidade que é preciso ter quando se aceita fazer dupla em televisão e foste generoso desde o minuto zero. Generoso e amigo. Preciso que o mundo saiba que gostei muito de fazer este programa, que fazê-lo contigo foi leve e bonito, que aprender contigo e desmanchar-te me fez crescer num palco gigante como o de Domingo à noite”, acrescentou.

“A maioria desconfiava da dupla, outros tantos estariam de pé atrás, tivemos muitos que aplaudiram desde a primeira Gala mas hoje, seguramente poucos se atrevem a dizer que não resultou. Os que entendem televisão como ela é, gostando mais ou menos de um ou outro, reconhecem que esta ideia pioneira da Cristina foi, além de uma pedrada no charco, a história feliz contada em 17 semanas e a certeza de que afinal, ainda se pode reinventar o que todos pensam que está inventado”.

Seguiram-se palavras para a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI: “Obrigado @dailycristina, já te disse em privado digo-te agora para que todos saibam. Aceitei o desafio mas não pensei nunca que me fosse ser tão saboroso. E obrigado Manel, talvez não te desses conta do tão bonito que foi fazer isto contigo. Mesmo!”