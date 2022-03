Cláudio Ramos defende mudança de Cristina Ferreira para a TVI

Cláudio Ramos defendeu, esta terça-feira, a mudança de Cristina Ferreira para a TVI, numa altura em que esta assumiu o cargo de diretora de Entretenimento e Ficção.

O apresentador do programa “Big Brother 2020” juntou-se a Pedro Teixeira, Manuel Luís Goucha e Rita Pereira para fazer perguntas a Cristina Ferreira na edição recente da revista “Cristina”.

O comunicador saiu em defesa da amiga e profissional da estação privada após ser publicada a edição, que já está à venda e na qual a também apresentadora aborda a mudança da SIC para a TVI.

“Aqui está ela. Antes de ser apresentadora, de ser diretora disto ou daquilo é a Cristina do desassossego. A mudança é sempre olhada de lado. Ou quase sempre. A esperança na mudança é sempre olhada com desconfiança por quem tem medo de mudar. Ou quase sempre”; começou por realçar, apontando de seguida para o futuro.

“Olhemos para o futuro com os olhos da verdade. Do trabalho. Da realidade que vivemos no mundo em que estamos. Foquemo-nos no que importa. E o que importa? É o que nos ajuda a crescer, porque o caminho é em frente!” destacou.

Apesar do trabalho, antes de mais, Cláudio Ramos garantiu que o mais importante é serem amigos. “É o que somos antes de qualquer outra coisa e para lá de qualquer mudança. O resto vem depois. Acreditem”, afirmou.

Recorde-se que quando a apresentadora da Malveira esteve no horário das manhãs da SIC com “O Programa da Cristina”, contou, durante algum tempo, com o seu “vizinho” Cláudio Ramos.

