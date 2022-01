Cláudio Ramos mostra-se em calção de banho: “Não tive tempo de disfarçar a barriga”

O apresentador partilhou nas redes sociais uma fotografia em calção de banho, sentado na piscina, e sem disfarçar a barriga.

Já são habituais as fotografias em tronco nu de Cláudio Ramos no Instagram e, este sábado, repetiu-se ao surgir apenas em calção de banho. No entanto, a publicação destacou-se por surgir ao natural depois de ter sido apanhado desprevenido.

“Às vezes um registo fotográfico é como a vida e a vida é o que é e não aquilo que gostávamos que fosse. Tenham um sábado a dobrar com direito a presente se conseguirem decifrar esta fotografia”, começou por dizer na legenda da publicação.

“Atenção ao zoom, não tive tempo de disfarçar a barriga. Fui apanhado desprevenido”, acrescentou, sem deixar o bom humor de lado.