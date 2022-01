Companheiro de Manuel Luís Goucha: “Resta-nos a fé”

Rui Oliveira, o companheiro de Manuel Luís Goucha, deixou uma mensagem de esperança sobre a pandemia.

Depois de ter sido decretado Estado de Emergência em Portugal devido à Covid-19, o empresário partilhou, na conta de Instagram, um vídeo do Papa Francisco, destacando que, “neste momento difícil para todos”, resta-nos “a fé”.

“Nunca tenham medo. Deus é melhor do que todas as nossas misérias e gosta muito de nós. Ide em frente e nunca se afastem da mãe. Como uma criança que está junto da mãe e se sente segura, assim também nós ao lado da virgem nos sentimos muito seguros. Ela é a nossa garantia. E finalmente quero dar-vos um concelho. Nunca deixem o rosário [terço]. Rezem o terço, como ela pediu”, ouve-se Papa dizer no vídeo.

https://www.instagram.com/p/B96OJAtAlqX/

Recorde-se que Manuel Luís Goucha e o companheiro, Rui Oliveira, mantêm uma relação há cerca de 20 anos.

