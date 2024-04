Cristina Ferreira comenta desistência de Sérgio Duarte do “Big Brother”

Sérgio Duarte abandonou a “casa mais vigiada do país” por motivos profissionais. Durante o “Dois às 10”, Cristina Ferreira comentou a desistência.

Durante o “Big Brother – Especial” desta segunda-feira, 22 de abril, Sérgio Duarte, que é militar da Guarda Nacional Republicana (GNR), abandonou a casa por motivos profissionais.

No “Dois às 10”, depois de Cláudio Ramos ter lamentado a saída, Cristina Ferreira também comentou a desistência. “Dá-me mais pena ainda quando entidades patronais não percebem que cortar as pernas a pessoas que têm sonhos faz com que elas não voltem ao trabalho da mesma forma”, sublinhou.

“Não estava a fazer nada de mal, estava até a dignificar o trabalho que estava a fazer, portanto custa-me muito que determinadas pessoas não percebam que cada vez mais temos de dar espaço e liberdade para que as pessoas possam fazer da sua vida o que bem entendem”, completou.