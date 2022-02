Cristina Ferreira encontra “Cláudio Ramos” nas Maldivas

As saudades do “vizinho” do programa matinal são tantas que até a milhares de quilómetros de distância Cristina Ferreira jura que está perto de Cláudio Ramos.

São uma dupla que resulta, desde janeiro, no programa da manhã e, por isso, já sentem saudades um do outro. As declarações de amizade entre ambos são habituais mas, desta vez, Cristina Ferreira garante ter visto Cláudio Ramos na piscina das Maldivas onde está a passar férias. Ou, pelo menos, um clone do apresentador.

“Afinal trouxe o meu vizinho para as Maldivas. @claudio_ramos és igual”, brincou a comunicadora, a propósito de um vídeo onde se pode ver uma aula de hidroginástica.

Cláudio Ramos sorriu e respondeu de pronto: “Meto esse moço a um canto!”