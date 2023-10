Cristina Ferreira está em Cannes para feira internacional de televisão

Como diretora de entretenimento e ficção da TVI, Cristina Ferreira está em Cannes para a feira internacional de formatos televisivos.

Esta segunda-feira, 16, nas primeiras horas do dia, Cristina Ferreira já estava no aeroporto. Poucas horas após o fim da gala do “Big Brother”, na TVI, a apresentadora já estava pronta, ao lado do adjunto João Patrício, para viajar em trabalho. E Cannes foi o destino final.

A diretora de entretenimento e ficção do quarto canal encontra-se na cidade francesa para a MIPCOM 2023, uma feira internacional de troca e compra de formatos televisivos.

“Mipcom 2023. O mercado de formatos televisivos que nos traz a Cannes duas vezes por ano. Já começa a ser casa…”, começou por escrever nas redes sociais.

“Aterrei e estive em reuniões até agora. A ver se não adormeço para o jantar. Isto de dormir três horas não é fácil”, concluiu, referindo-se ao voo atrasado que teve.