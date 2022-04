Cristina Ferreira recorda “confusão” na produção com Carolina Patrocínio

A apresentadora revelou detalhes sobre a produção da edição de junho da revista “Cristina” protagonizada por Carolina Patrocínio e pela família.

Cristina Ferreira recordou no Instagram as “dúvidas” e a “confusão” durante a sessão de fotografias com Carolina Patrocínio, Gonçalo Uva, e dos quatro filhos, Diana, Frederica, Carolina e Eduardo, sublinhando que o resultado final foi “uma produção extraordinária, de uma família real, numerosa e cheia de amor”.

“A equipa da revista ‘Cristina’, no dia da produção com a Carolina Patrocínio, chegou cheia de dúvidas. Diziam que tinha sido uma confusão, que as miúdas não pararam, que o bebé precisava de atenção e não sabiam qual o resultado final. E o resultado é uma produção extraordinária. […] É a mãe, a filha, a mulher, a companheira. […] Obrigada, Carolina”, referiu na legenda de uma das fotografias da produção.

De recordar que Eduardo é o primeiro rapaz da relação entre Carolina Patrocínio e o ex jogador de râguebi Gonçalo Uva. A profissional da SIC é ainda mãe de Diana, de seis anos, Frederica, de quatro, e Carolina, de dois.

