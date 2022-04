Cristina Ferreira vai estrear sapatos de luxo oferecidos por Manuel Luís Goucha

Cristina Ferreira vai estrear esta noite no “Big Brother Famosos” um par de sapatos que foi oferecido pelo amigo e colega Manuel Luís Goucha.

Ainda se desconhece o vestido – que só será exibido dentro de uma hora -, mas já se sabe que sapatos Cristina Ferreira vai usar na gala de estreia do “Big Brother Famosos”.

A apresentadora da TVI escolheu, para esta noite especial, um modelo da marca Jimmy Choo, que lhe foi oferecido por Manuel Luís Goucha.

“Já os tenho há muito tempo. Foi o meu Goucha que mos ofereceu, num aniversário, dizendo que os achava a história da minha vida”, começou por lembrar a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI.

“Perguntou-me, vezes sem conta, quando é que os ia usar. E eu, que nunca tinha encontrado o momento fui dizendo: ‘calma, a hora há de chegar’. Manuel, hoje vais comigo”, prometeu Cristina Ferreira.

O preço dos sapatos de luxo Jimmy Choo pode começar nos 590 euros.

Recorde-se que antes de viajar para os estúdios da Venda do Pinheiro, o local onde vai ser transmitida a gala, a apresentadora deu o primeiro mergulho do ano no mar da Ericeira.