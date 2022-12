Cristina Ferreira viaja para Chicago: “Estão menos cinco graus”

Cristina Ferreira viajou para Chicago, nos Estados Unidos. Destino da apresentadora da TVI foi planeado em apenas uma semana.

Está desfeito o mistério em torno do destino final da viagem de Cristina Ferreira aos Estados Unidos: a apresentadora e diretora de Ficção e Entretenimento da TVI elegeu a cidade de Chicago, o que aconteceu na última semana.

“ Chicago. Esta é daquelas viagens inesperadas. Não estava prevista e foi um deixa cá ver voos diretos para uma cidade que eu não conheça para aproveitar o feriado”, começou por referir nas redes sociais.

“O certo é que depois de marcar comecei a pesquisar e parece-me que vou adorar. Já estou no hotel e aqui são menos seis horas do que em Portugal. Os cinco minutos que estive na rua já deu para congelar as orelhas. Estão menos cinco graus”.