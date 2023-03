Cuca Roseta viaja para a Índia e desmente rumores de “esgotamento”

Cuca Roseta fez as malas e viajou até à Índia e desde então tem partilhado vários registos fotográficos com os seus seguidores. A artista desmentiu um esgotamento.

A cantora aproveitou para desmentir os rumores que davam conta de um alegado “esgotamento”.

“Estou na Índia numa fase muito serena e feliz da minha vida, a realizar a grande viagem dos meus sonhos que estava já agendada desde o ano passado e estou muito, muito grata por estar aqui depois de um ano cheio de trabalho e porque são as minhas primeiras férias do ano”, começou por escrever.

“Saíram várias notícias minhas a falar sobre a minha viagem espiritual à Índia e uma delas a dizer que vim porque estava à beira de um esgotamento. Não tive nenhum esgotamento, foi um ano agitado, mas sou muito grata por isso e por ter levado a minha música a tantos sorrisos e a tantos corações”, continuou.

“Agora, o descanso merecido. Porque para tudo na vida deve haver um equilíbrio. Pratico yoga e meditação há dez anos, a Índia é uma das culturas com que mais me identifico (e quem me segue sabe disso) e o sonho de qualquer yogui é vir beber à fonte desta sabedoria milenar. Da Índia tão linda… Bons sonhos”, rematou.