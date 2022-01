Dânia Neto festeja primeiro aniversário do filho

Dânia Neto festejou o primeiro aniversário do seu filho, Salvador, junto do companheiro, Luís Matos Cunha, e de familiares.

A atriz continua a aproveitar a primeira experiência como mãe. Depois de muitas estreias na maternidade, eis que chega a primeira festa de anos do pequeno Salvador que teve direito a bolo.

Entre cantar os parabéns e muitos beijinhos, a intérprete fez questão de partilhar com os seguidores uma fotografia do momento que aparece a família reunida à volta do bolo de aniversário.

“Um ano do melhor deste Mundo”, pode ler-se na legenda.

https://www.instagram.com/p/B5vJeNagPKE/

Na secção de comentários da publicação, entre as dezenas de mensagens de parabéns dos internautas, surgiram as palavras de apresentadora Andreia Rodrigues e a atriz Inês Simões.

Desde que foi mãe Dânia Neto confessou ter alterado o seu estilo de vida. “Sentir-me confortável é palavra de ordem desde que fui mãe. “Nunca se sabe quando vou ter que correr atrás do carrinho de bebé, com o carrinho de bebé”, escreveu.

