Débora Monteiro revela sexo dos bebés

Grávida pela primeira vez, Débora Monteiro revelou, através das redes sociais, o sexo dos bebés gémeos.

A atriz assinalou, na conta de Instagram, o aniversário do companheiro, Miguel Mouzinho e revelou que o casal está à espera de duas meninas.

“Hoje o homem cá de casa, o meu companheiro, está de parabéns. Já fui lamechas ontem e vou continuar a ser, porque estamos a viver o melhor momento das nossas vidas, sim Mi, vamos realizar o nosso maior sonho e melhor ainda vamos ter duas meninas, como tu tanto querias. Só mulherio à tua volta”, escreveu Débora Monteiro na legenda de uma fotografia.

“Amo-te e que a vida te sorria sempre, connosco ao teu lado a viajar e criar memórias por esse mundo fora”, completou.

https://www.instagram.com/p/B8uJu8dFsWi/

Recorde-se que, em outubro do ano passado, a intérprete, que integra o elenco da novela “Terra Brava” (SIC), admitiu o desejo de vir a ser mãe durante uma entrevista ao programa “Alô Portugal” e explicou que ter gémeos seria melhor.

“Porque estou com 36 anos e penso assim ‘vinham logo duas, ou dois, ou um casal, e assim fico logo despachada’. Mas mesmo depois, para não ser muito cansativo, posso mandar um para o Porto para ficar com a minha mãe e o outro fica com a sogra”, brincou.

LEIA TAMBÉM: