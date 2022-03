As primeiras declarações de Cláudio Ramos na TVI

Cláudio Ramos chegou à TVI e mostrou-se rendido perante esta nova página da sua história. Pronto para trabalhar, o apresentador promete muito esforço.

Deixou o papel de “vizinho” na SIC para agarrar a apresentação de um dos “reality shows” mais conhecidos da televisão em Portugal – “Big Brother”. Agora, na sua nova casa, o comunicador aponta para o futuro.

“Primeira página de uma nova história, venho para ela feliz, sereno e neste turbilhão emocional que tenho vivido nem sei como vos agradecer tantas manifestações de carinho.”, começou por escrever Cláudio Ramos na primeira intervenção no perfil de Instagram como membro da TVI.

“Obrigado aos meus maravilhosos e fiéis seguidores, a companheiros de trabalho, imprensa e aos novos colegas de estação @tvioficial. A felicidade e misto de emoções que vivo neste momento divido com todos vocês que fazem parte dela. Acreditem!” prosseguiu.

No fim, o apresentador referiu que a única forma de agradecer a confiança depositada pelo diretor de Programas da estação, Nuno Santos, é trabalhar de forma afincada para não dececionar o público.

“Sei como agradecer. Trabalhando para não dececionar nenhum de vocês. Obrigado”, rematou.

O seu primeiro dia na TVI foi acompanhado em direto durante a transmissão de mais um programa das manhãs “Você na TV!”, apresentado por Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes.

Cristina Ferreira reagiu à partida do seu “vizinho” com uma mensagem enigmática no respetivo perfil de Instagram. “Amar é ter um pássaro pousado no dedo. Quem tem um pássaro pousado no dedo sabe que, a qualquer momento, ele pode voar”, escreveu, citando Rubem Alves.

