Diana Nicolau de luto pela morte do avô: “Nunca estamos preparados”

Foi com um vídeo a preto e branco que a atriz despediu-se do avô. Nas redes sociais, Diana Nicolau escreveu uma carinhosa mensagem.

Um dia triste para Diana Nicolau: a atriz está de luto pela morte do avô. Nas redes sociais, partilhou um vídeo com o familiar e deixou uma carinhosa mensagem.

“Foi o fim da festa para ti. Sabemos que estamos à espera. Mas nunca estamos preparados. Obrigada por tudo, avô. Nós tomamos conta da avó agora”, escreveu.

Recorde-se que, no passado mês de março, Diana decidiu pegar na carrinha “Lorenza” e acampar junto ao lar onde estão os avôs. “Sempre tive preconceito com estas instituições, talvez por ter feito voluntariado em algumas, onde não tive as melhores experiências”, referiu, na altura.