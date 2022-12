Diogo Amaral dá os parabéns a Jessica Athayde: “Amo-te”

Diogo Amaral deu, esta quarta-feira, 21 de dezembro, os parabéns à namorada, Jessica Athayde, deixando uma breve declaração de amor à atriz.

O ator, de 41 anos, não deixou passar em branco nas redes sociais a data em que a companheira celebra o 37.º aniversário. No perfil de Instagram, o intérprete partilhou uma declaração de amor e uma fotografia da aniversariante.

“Parabéns! Amo-te”, escreveu Diogo Amaral, em inglês.

Em dia de aniversário, a companheira do ator revelou que foi acordada da “melhor forma possível”, com um bolo de aniversário feito de cartão e decorado com desenhos do filho, Oliver, de três anos.

Lembre-se que o filho de Jessica Athayde é fruto do namoro com Diogo Amaral. Por sua vez, o ator também é pai de Mateus, que nasceu durante a relação terminada com Vera Kolodzig.