Diogo Infante recorda mãe: “Teria feito anos”

Diogo Infante recordou publicamente a mãe, Maria Infante de Lacerda, esta quinta-feira, destacando “a saudade tão grande que custa a respirar”.

A mãe do ator celebrava esta quarta-feira mais um aniversário e, para destacar a data, Diogo Infante partilhou uma fotografia antiga juntamente com uma homenagem emotiva na conta de Instagram.

“A Maria, minha mãe, teria feito ontem anos. Tentei não pensar muito no assunto, mas em casa de uma amiga comum cruzei-me com um retrato seu e deu-me uma saudade tão grande que me custou a respirar. Quando olho para esta fotografia vejo uma parte essencial de mim, uma parte de que me orgulho sempre. Um beijo mãe e obrigado”, escreveu o intérprete na legenda da publicação.

Recorde-se que Diogo Infante mostrou recentemente o filho adotivo, Filipe, pela primeira vez, já com 17 anos. O ator adotou o rapaz em 2011 e, desde essa altura, nunca tinha partilhado uma imagem.

